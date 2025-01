Bono Yanapay: estafadores buscan quedarse con el subsidio mediante mensajes y llamadas

En un minuto le pueden robar su bono. El Banco de la Nación (BN) informó que no “envían mensajes sobre depósitos del apoyo económico Bono Yanapay con enlaces de consulta” ni hacen llamadas pidiendo los datos de los beneficiarios, luego que decenas de personas preguntaran por redes sociales si el BN se comunica con los acreedores de dicho subsidio.



La entidad financiera pidió a los ciudadanos no acceder a dichos enlaces fraudulentos porque buscan obtener la información necesaria para quitarles sus bonos. “Además, se recomienda eliminar los mensajes de texto con estas características y bloquear los números desde los cuales fueron enviados”.

Agregó que se debe realizar las consultas sobre el apoyo económico Yanapay Perú a través de la Línea 101 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) o en el portal del bono Yanapay.



A TENER CUIADO



Si usted ha sido víctima de estos estafadores, debe acudir de inmediato a las agencias bancarias para presentar el reclamo. “Si el dinero aún no ha sido cobrado, la operación financiera podrá ser bloqueada”, detalló la institución.



“El Banco de la Nación invoca a sus clientes y usuarios a compartir estas recomendaciones a fin de que más personas conozcan estas modalidades de robo y eviten ser víctimas de los delincuentes”, indicaron.



Especificaron que estas personas inescrupulosas también convencen a sus interlocutores de realizar transferencias para cobrar premios, seguros o bonos, liberar algún familiar detenido en comisaria o pagar impuestos por importaciones, entre otros motivos.