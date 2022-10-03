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¿Quién es el creador de láminas Huascarán?, con las que te sacabas 20 en el colegio

Antes de internet, las láminas Huascarán eran una gran fuente de información para los escolares al momento de realizar sus tareas. Conoce un poco más de esta empresa peruana.

Redacción Líbero Ocio
Láminas Huáscaran nació en La Victoria en 1945.
Láminas Huáscaran nació en La Victoria en 1945. | Foto: composición Líbero
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Antes de Wikipedia o que internet sea masiva en los hogares peruanos, las láminas Huascarán fueron una buena fuente de información para los niños y adolescentes en etapa escolar. Sus gráficas impresas en papel couché eran muy didácticas y respondían a varias interrogantes que tenían los colegiales.

Las zonas comprendidas incluyen Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y Comas, con interrupciones que van desde las 8 a. m. hasta las 9 p. m.

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Con el pasar de los años esta empresa peruana siguió produciendo sus láminas y se extendió por todo el Perú. Ahora podrás conocer un poco más de esta fábrica que ayudaba a los niños a sacarle 20 en sus tareas.

¿Qué son las láminas Huascarán?

En su página web, láminas Huascarán se anuncian como los más grandes fabricantes de láminas escolares a nivel nacional.

Según se lee en su presentación, su producción tiene como misión estar comprometida con la educación en el Perú.

Tienen el panorama claro, el cual es hacer llegar las más grande variedad de láminas educativas para las niñas y los niños en sus tareas y proyectos escolares.

¿Quién es el creador de láminas Huascarán? | Historia

Don Germán Lora Carrillo fue el peruano que fundó láminas Huascarán allá por 1945. Esta empresa se formó en el distrito de La Victoria y con el pasar de los años se ganó un nombre en el mercado hasta llegar a todos los hogares con sus didácticas gráficas.

En su web hacen énfasis en que son una empresa que ayuda a los alumnos a comunicarse de forma eficaz mediante sus tareas, con sus familiares y compañeros de la escuela.

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

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