Leslie Shaw denuncia que fue estafada por un allegado: "Tiene videos íntimos míos"

"He sido víctima de una estafa por parte de una persona muy cercana a mi, a quien le otorgué toda mi confianza y cariño durante años, me duele mucho esta situación y sobre todo en estos momentos tan difíciles que todos los artistas venimos atravesando", indicó.

Denuncia de Leslie Shaw. Fuente: Twitter.

"A todos mis fans solo les digo gracias por apoyarme siempre en las buenas y malas. Estoy muy triste hace días, estas situaciones me parten el corazón y me hacen desconfiar hasta de mi sombra. Yo soy una persona alegre, les prometo que me voy a recuperar y voy a cuidar más mi entorno", escribió.