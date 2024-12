¡Hincha de Guerrero! Nacho comparte foto celebrando cumpleaños con mica del 'Depredador'

“Por mucho tiempo no me gustó celebrar mi cumpleaños; cada vez que llegaba el 22 de agosto, inexplicablemente me deprimía y aún no entiendo por qué (alguien me dijo que a muchas personas le pasa). Con los años, afortunadamente, aprendí a valorar más la vida, a verla con más color, a apreciar con pasión este regalo enorme de Dios”, indicó.