Rosa María Palacios: "La verdad es que Pedro Castillo tuvo más votos que Keiko Fujimori"

La periodista y abogada afirmó que, pese a las afirmaciones por parte del fujimorismo, no existió fraude en los comicios ni tampoco existen pruebas para sustentar dicha información.

“Debieron presentar a las personas que fueron suplantadas, pero presentaron firmas y no personas; es decir, firmas que no se parecen a la firma del Reniec. No se firma dos veces igual (…) ¿Dónde están los suplantados? En ninguna parte. La primera caída del cuento del fraude”, expresó.