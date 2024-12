Fiorella Cayo envía emotivo mensaje tras ser inmunizada: "Vacunémonos más, sin miedo"

La artista peruana de 41 años publicó una foto junto a las enfermeras que la inocularon y reveló que en un inicio no quería vacunarse, ya que se sentía muy fuerte y sana, pero que lo hizo por tratarse de una "responsabilidad social".

"No tenía muchas ganas de vacunarme porque hasta ahora tuve la suerte de no enfermarme, ni resfriarme, en más de dos años, creo que gracias a mi vitamina C1000 que me tomo todos los días y mi extracto de espinaca, kion, apio, naranja y miel, pero por una responsabilidad social vine a hacerlo, porque al vacunarte bajas tu carga viral, y haces el bloque de defensa más fuerte", escribió.