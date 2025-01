Susy Díaz 'pide disculpas' por comentarios machistas: "Ya no puedo hablar nada"

"Yo te he dado entrevista a ti porque me voy a alejar de la televisión por mi salud mental, nadie se va a enterar qué pasa conmigo, viviré en cuatro paredes", aseguró.

Además, señaló que tras lo sucedido va a cambiar su forma de ser porque "ya no se puede hablar de nada".

Los comentarios de la rubia no cayeron bien en el conductor del programa, Rodrigo González. "Si tú confías de lo que sale de ella (en referencia a "chitón boca"), es mejor que, como dices tú, la mantengas cerrada, ¿quién mejor que tú para saberlo?", ironizó 'Peluchín'.

"A mí qué me interesa la vida de esa mujer, está pagando lo que me hizo. Te digo una cosa: '¿Las personas que me quitan a mis parejas, cómo están?' Mira a Geny Alves, es el karma", se defendió en Magaly TeVe: La firme.