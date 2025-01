Magaly Medina sobre Susy Diaz: "En otro momento la habría expulsado como un trapo"

Luego del penoso incidente que protagonizó Susy Diaz en la edición del pasado miércoles de Magaly TeVe: La firme donde defendió a su expareja Walter Obregón , la conductora Magaly Medina indicó que se controló para no botarla del set.

Medina recordó que Walter Obregón engañó a Susy Diaz "Si a mí un hombre me pone los cachos y me humilla públicamente no voy a defenderlo cuando está en problemas. Hay que querernos un poco más y tener dignidad".