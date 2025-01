Ana Jara arremete contra Susy Díaz: "Enerva que existan mujeres machistas"

"Enerva que existan mujeres machistas y lo más triste es que muchas no saben que lo son. Quizá esto último sea el caso de Susy Díaz que ha justificado y defendido un caso de violencia contra la mujer por exculpar al agresor (su pareja), además con términos bastante indignantes", sostuvo Jara.

Foto: Twitter

Inmediatamente después Magaly Medina respondió el tuit con el siguiente mensaje: "Lamentablemente hemos visto una cruda realidad. Si no cambiamos de mentalidad, la lucha contra el machismo y la violencia avanzarán a paso de tortuga".

"A mí qué me interesa la vida de esa mujer, está pagando lo que me hizo. Te digo una cosa: '¿Las personas que me quitan a mis parejas cómo están?' Mira a Geny Alves, es el karma", indicó Susy.