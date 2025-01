Magaly Medina responde a Gisela Valcárcel en defensa de Giselo: “Se siente superior”

La voz principal de Magaly TV, la firme, no solo se refirió a las conductoras ya señaladas, si no también, le dedicó algunas palabras a Gisela Valcárcel, puesto que, la conductora también señala que la popular ‘señito’, ha traspasado los límites en la emisión de su último programa.

“Quien siempre me gusta que pone la dosis de veneno en ese programa, es el Giselo, por supuesto que siendo yo de televisión no me creo que esto no esté armado, que no estén todos de acuerdo con esto”, inició su descargo en primera instancia en contra de las conductoras de América Hoy.