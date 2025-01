Estos son los jugadores del PSG que Lionel Messi empezó a seguir en Instagram

Lionel Messi llegó a PSG para convertirse en el nuevo rey. Desde su aterrizaje a Paris el jugador argentino es asediado por los hinchas del club que no pueden creer que el ex Barcelona vista sus colores. Sentimiento similar deben compartir sus nuevos compañeros, que hasta hace poco veían improbable jugar con crack y ahora compartirán vestuario .

"Así reaccioné cuando me enteré que Messi me sigue en Instagram. Puedo parecer un boludo pero no voy a esconder lo que me generó semejante acontecimiento", compartió el influenciar en sus redes sociales.