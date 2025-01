Barcelona inscribirá el sábado a Memphis Depay y Eric García ¿Y Sergio Agüero?

Barcelona deja atrás la salida de Lionel Messi y se concentra en sus próximos objetivos. Cerrar el mercado de fichajes con las inscripción de sus fichajes de cara al inicio de LaLiga . Por lo pronto, Emerson Royal fue el primero apuntado y no hubo ningún problema.

¿Y qué pasa con Sergio Agüero ? El caso del argentino es un poquito más complejo, por lo que Barcelona esperará hasta fin de mes para hacer su inscripción. Sucede que el club culé debe forzar la salida de varios jugadores para no excederse en el Fair Play Financiero que exige LaLiga .

Además, el tema con Sergio Agüero es que también está lesionado y tiene para diez semanas de recuperación, por lo que no hay prisa de inscribirlo. Se espera que sea a fin de mes, días antes de que se cierre el mercado de pases. Eso sí, Barcelona no se plantea no inscribirlo porque considera que es importante para Koeman, descartando así la posible salida del Kun del club blaugrana.