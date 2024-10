Sheyla Rojas cuenta la razón por la cual no viajará a la operación de su hijo

Sheyla Rojas se encuentra visitando a Antoñito en España, donde se encuentran pasando momentos muy tiernos que la modelo comparte en sus redes sociales. Sin embargo, Shey no podrá estar en la que podría ser la última operación en la rodilla que le realizaran a su hijo que solo estará acompañado de su papá, Antonio Pavón.

Sheyla Rojas explicó el motivo por el cual no acompañara a su hijo en este momento tan delicado: "Es que yo no tengo la VISA. Estoy detrás de eso, cuando la pedí en febrero me negaron la VISA, para mí es complicado. Obviamente, lo único que tengo que hacer es volver a tramitar y espero que esta vez las cosas sí se den", sostuvo Shey en el programa 'América HOY '.