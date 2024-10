Magaly responde a los que dicen que era fea: "con mi plata hago lo que me da la gana"

Magaly Medina utilizó su cuenta de Instagram para subir un video en donde habla sobre el éxito y todo lo que tuvo que superar en la vida para obtenerlo, ya que desde niña siempre soñó con llegar muy lejos y alcanzar sus objetivos.

"Yo digo que sí, soñé con el éxito. Yo fui una soñadora de niña, no sabía cuales porque era muy chica, pero definitivamente los soñé y los perseguí locamente con constancia, disciplina y trabajo", inició su discurso.

Asimismo, agregó que llegar a lo más alto es fácil, lo que realmente es difícil es mantenerse: "Ustedes creen que me regalaron 100 bolsas de suerte? Esto no es una lotería, un juego de azahar. Esto es trabajo. Menudo sudor que me ha costado. Llegar a la cima no es fácil, mantenerse tampoco porque todos te tiran piedras para bajarte, como si lo hacen mis odiadores".

En otro punto mencionó que no le afecta que la gente le diga que era fea y que con su plata puede hacer lo que quiera: "No ven que me dice que si me operé, que era fea y qué..si con mi plata, con mi éxito, hago lo que me da mi reverenda gana, si me lo he ganado", sostuvo.

"Lo que yo puedo decirle al resto es que chambeen, trabajen, descubran para qué son buenos, en qué sirven, para qué tienen talento, lo importante es descubrir para que tienen talento. Nunca pierdan de vista a donde quieran llegar. Nada en la vida es fácil y regalado", finalizó Medina.

Magaly Medina se encuentra con Tilsa Lozano en avión

El jueves pasado Magaly se dio una escapada de la rutina junto a su esposo y en el avión se cruzó con Tilsa Lozano, la modelo también estaba en el mismo vuelo con destino a la ciudad de Miami.