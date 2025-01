Magaly Medina indignada por machismo de Susy Díaz: "Jamás pensé escucharlo de ella"

Como se recuerda, la rubia y Magaly Medina tuvieron un encuentro luego de que la primera intentara defender al también conocido ‘Príncipe de Huarmey’ al ser acusado de golpear a su pareja. "Pero no le veo un golpe, la veo bien, ¿dónde está el ojo morado, la boca rota?”, expresó Susy Díaz.

Ante ello, la periodista no contuvo sus palabras y le respondió tajantemente. "No te comportes como los machistas, tú no eres policía, como excongresista de la República debes saber mejor que nadie", precisó,, pero de pronto fue interrumpida por Susy Díaz, quien indicó que la agraviada “es una ,mujer despechada y vengativa”.