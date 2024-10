Tilsa Lozano revela encuentro con Magaly Medina en avión: "Fuimos educadas ambas"

"No estábamos pegadas. O sea, ella con su esposo en el asiento del costado y yo con Jackson, pero todo fue bastante civilizado. Las dos somos mujeres de televisión, así que lo cortés no quita lo valiente. Además, todo fue cordial, ella estaba con su esposo y yo con mi enamorado de vacaciones", sostuvo la exvengadora.

Ante la pregunta de si se saludaron o no contó: "Sí, la saludé, me pareció lo correcto y ella respondió el saludo. Jackson hizo lo mismo, ya nos reímos nomás, qué vamos a hacer, son cosas de la vida que causan risa", luego agregó que las personas estaban muy atentos a su encuentro: "Fuimos educadas ambas y hasta risa dio. Toda la gente nos miraba, no podían creer lo que estaban viendo, ja, ja, ja".

Por su parte Magaly Medina minimizó el encuentro de la siguiente manera: "Sí, bueno, siempre me encuentro con tantos peruanos en los vuelos que para mí es normal. Es como ir al Jockey y encontrarme con alguien, o sea, no me entusiasma ni me desmayo de la emoción. Ahora, si me dices que en ese vuelo estaba Madonna o Lady Gaga, me entusiasmaría.", puntualizó la presentadora.