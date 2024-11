Sheyla Rojas aseguró que no tuvo una relación con Anderson Santamaría: "Para mí no fue nada"

La exchica reality reveló que el defensor peruano la invitó junto con su amiga a pasar unas breves vacaciones en tierras mexicanas. Sin embargo, negó cualquier tipo de relación amorosa con el seleccionado nacional y dijo que para ella no significó nada.

"Yo siempre dije estando allí en Guadalajara, el día que yo esté con alguien o tenga una relación lo voy a decir, yo estoy soltera, no estoy con nadie. Nosotras fuimos las dos, Omaira es muy amiga de él, nos dijo para ir en plan de amigos, sin que pasara algo, pero en realidad no pasó nada como se ve en las imágenes. Estamos ahí bailando sí, pero un romance o una relación no", comentó la popular Shey Shey.