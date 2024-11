Melania Urbina asegura que no se arrepiente de interpretar a la 'Chica Dinamita' en Django

Fuerte y claro. Melania Urbina a destacado en numerosas producciones peruanas por su gran talento para la actuación, pero durante muchos años fue el blanco de los ataques de usuarios en redes sociales, quienes le recordaban de manera atrevida y vulgar, su personaje de la 'Chica Dinamita' en "Django: la otra cara de la moneda".

Noticias sobre Melania Urbina

Como se recuerda, la actriz peruana representaba en dicha trama a la amante de un famoso delincuente que asaltaba bancos, sin embargo, lo que quedó en la retina del público fueron las escenas con alto contenido sexual que llevó a cabo su personaje. Pero, ¿qué opina ella sobre todo esto?

Melania Urbina decidió romper su silencio y sorprendió al revelar qué piensa de la 'Chica Dinamita', todo lo que atravesó desde que se estrenó Django (hace más de 18 años) y cómo afrontó los diferentes escenarios que se le fueron presentando.

"A lo largo de los años era un personaje que no me soltaba y en la mirada de otras personas sentía que no me daban la oportunidad de ver otra cosa de mí. Sentía que esa escena (sexual) opacaba mi chamba", comentó en una entrevista para el canal de YouTube La habitación de Henry Spencer.

Melania Urbina como la 'Chica Dinamita' en Djago. Fuente: GLR.

De igual manera, sostuvo que todos sus papeles en el teatro o la televisión quedaron por detrás de la 'Chica Dinamita' y contó que fue violentada en redes sociales con comentarios agresivos. "Eso llegó a confundirme y de pronto me sentía culpable, pero luego entendí que no era así y me reconcilié conmigo. Ahora no me arrepiento", manifestó.

Emociones de todo tipo por Django

Finalmente, Melania Urbina afirmó que nadie olvida la película Django y que le parece divertido que sigan recordando la producción luego de casi dos décadas, pero también dejó en claro que no entiende por qué la gente se asombra o se asusta por los desnudos. "Puede quedar en el imaginario (su personaje), pero a veces cada vez que me entrevistan me preguntan sobre ello, me dan ganas de responder 'ya supérenme'", agregó.