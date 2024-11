'Cuto' Guadalupe cuenta que el 'Loco' Vargas le hizo una dramática escena de celos

Luis 'Cuto' Guadalupe no quiso guardarse nada al comentar pasajes de su amistad con Juan Manuel Vargas . El ex jugador de fútbol reveló que hace varios años, cuando eran "uña y mugre" el 'Loco' le hizo una dramática escena de celos por su enamorada.

Cuando llegaron al destino, Cuto le pidió al Loco que pasara al asiento posterior para que su novia se siente a lado suyo, pero, pese a que le insistió en reiteradas oportunidades, no quiso hacerlo. “Se lo repetí como cinco veces y no se movía. Es más, se hacía el desentendido”, explicó.

Además, agregó: "¡Él tenía celos de mi enamorada! No exagero, era una cosa increíble. No lo podía creer, nunca me había pasado! No quería que la vea. ¡Alucinen! Sí, el Loco”.