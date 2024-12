Andrés Hurtado: "Los pobres se preocupan en comer, no estudiar"

De acuerdo con el conductor, que contaba pasajes de su dura infancia, las personas de bajos recursos no consideran importantes los estudios, sino que buscan comer.

"Yo siempre digo, ¿por qué yo no estudié? Por qué solo estudié hasta quinto de primaria, obvio porque era pobre, entonces tenía que preocuparme por comer, no en estudiar. Los pobres nos preocupamos en qué vamos a comer, no en qué vamos a estudiar", indicó el popular 'Chibolín'.