La reina del sur: Kate del Castillo asegura que 'Teresa Mendoza' le cambió la vida

Tras el rotundo éxito de la primera temporada, Kate tomó la decisión de no volver a desarrollar este papel, pero por diferentes motivos volvió a grabar una segunda entrega de 'La reina del sur' . Por ello, en una reciente entrevista, la reconocida artista se animó a contar detalles de la influencia que tuvo este personaje en ella.

"Me la cambió (la vida) de mil formas, y todas de las mejores. Si supieras cuántas cartas me llegan diciéndome que gracias a Teresa dejaron al marido que les golpeaba o a la persona que les hacía daño", comentó en diálogo con El Comercio.

De igual manera, reveló que estuvo persiguiendo este papel por años porque es hermoso, cautivante y está lleno de defectos. "Todo lo que ha vivido no la querido vivir, ha tenido que tomar drásticas decisiones para no morir, pero después se vuelve la mejor. Hay gente que tiene opción, ella no la tuvo", manifestó.