Gisela Valcárcel respalda a Melissa Paredes tras 'ampay': "No se te juzgará"

"Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos", precisó.

"En esta casa ('Reinas del Show') no se te juzgará, no puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca", Finalizó Gisela Valcárcel.