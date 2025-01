Tony Rosado pidió disculpas por insultar a Estrella Torres en una fiesta privada

"Ya no llores por ella, mándala a la…", se le escucha decir al cantante a su colega decir frente a los asistentes. Sin embargo, tras lo dicho el intérprete de 'Te eché al olvido' se disculpó con la ex Corazón Serrano.

"Recién me entero de que tienes toda la razón, recién me entero de que Tommy te sacó la vuelta primero, ahora tú sacaste a tu novio, tu esposo, tu marido, no sé, pero recién te doy la razón así que te pido disculpas por haberte insultado, ojalá que no lo hagas como Melissa", señaló el polémico Tony Rosado.