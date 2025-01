Melissa Paredes prohíbe a Magaly Medina difundir audio completo donde llama psicópata al ‘Gato’ Cuba

Luego del mal momento que le está tocando afrontar a la modelo Melissa Paredes, tras ser protagonista de un 'ampay' difundido por el programa de Magaly Medina, donde se le vio muy cariñosa con su ex bailarín, Anthony Aranda; la ex mis Perú trató de defenderse mostrando audios pero decidió que no lo difundan por completo.

Después que la abogada de Melissa Paredes, Patricia Simons, compartiera con Magaly Medina un audio donde se le escucha a la modelo discutir con su esposo Rodrigo Cuba, a quien llamó 'psicópata', la modelo se arrepintió de su difusión y le envió una advertencia a la conductora para que no muestre los audios en tu totalidad.

“Ayer, nosotros tuvimos acceso a un audio, nos lo dieron muy tarde, al punto que solo pasamos un breve extracto al final. Ese donde Melissa Paredes llama a psicópata a Rodrigo Cuba delante de su hija. Les voy a contar luego lo que ese audio me ha hecho sacar en cuenta, lo que ese audio me ha dicho a mí de quién es Melissa”, empezó señalando la conductora, Magaly Medina.

Asimismo, la presentadora cuestionó el testimonio que ha dado la protagonista de la telenovela “Ojitos Hechiceros” en los últimos días, en los que deja entrever que su expareja y padre de su hija está obsesionado con ella y que, incluso, le estaría haciendo seguimiento.

“Ella me ha mandado, a través de su abogada, una prohibición donde me dice que no autoriza que yo pase ese audio, no lo autoriza, claro que no, por que sabe que pierde”. (…) Han tratado, ella y su abogada, hacerle tal cargamontón al ‘Gato’ Cuba, (…) Pero no se lo creo, sobre todo después de escuchar este audio”, cuestionó Medina.

Por su parte, Melissa Paredes decidió no revelar más de lo que contiene este audio asegurando que sería por el bienestar de su hija: “Yo, como madre, no autorizo la viralización de ese video, ni del audio, porque se escucha la voz de mi hija de fondo. El código del niño y adolescente prohíbe que se utilice la imagen y voz de una menor”, se lee en el documento de la ex miss Perú.

¿Qué dijo Melissa Paredes en el audio?

De acuerdo al programa difundido el último martes 02 de octubre en "Magaly Tv, la firme", se escucha discutir acaloradamente a la modelo con el jugador de la UCV, Rodrigo Cuba, en donde la modelo lo llamó 'psicópata'.

“Cuándo he dormido sin mi hija, dime una sola vez, ay que cínico eres. La verdad que tú eres cínico, cínico, cínico”, se le escucha decir a la modelo. “¿No te permito ver a la bebé todos los días?… Psicópata, lárgate”, se le escucha gritar a la modelo.