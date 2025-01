Melissa Paredes aseguró que demandará a su exnana por difamación

Seguidamente se observa, “De persistir en ese comportamiento la denunciaré por difamación, infórmese que al dar este tipo de declaraciones no ajustadas a la verdad, perjudica a la recurrente y a Mía. Usted debería acreditar lo dicho, hay cámaras de seguridad en el edificio”, remarcó.

Luego de ello finalizó, “Me llama la atención que siendo la nana de Mía usted se quede con el señor Rodrigo a trabajar, pese a que yo la contacté y le solicité a que venga a trabajar conmigo. Espero que no esté siendo coaccionada para mentir de esa manera, lo que usted ha declarado en el programa ‘Amor y Fuego’ es totalmente falso. “Le exijo que rectifique su declaración en un plazo de 24 horas, de no ser así, me veré obligada a actuar de manera legal”, sentenció.