Paulina Rubio quiere llevar su biografía al cine para inspirar al público

“Tenemos en manos un gran proyecto, sé que con este libro yo me desnudo, pero ha sido súper sano para mí, para mis hijos, y para mis fans que muchas veces me preguntan tanto, pero hay tiempo y momento para todo”, contó la artista.



Confesó que se mostrarán aspectos poco conocidos de ella. “Paulina va a ser la misma de siempre, pero sin miedo a hacer cosas que no ha hecho antes y una de esas cosas es mostrarme vulnerable. Eso es una terapia personal y un ejercicio que me ha ayudado mucho”, subrayó.