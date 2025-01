Erick Elera sobre regreso de Al fondo hay sitio: "Siempre soy el último en enterarme"

Ni bien comenzó la entrevista, el popular 'Choca' Mandros y Natalie Vértiz no dudaron en preguntarle al reconocido actor por este tema, pero la pareja de Alisson Pastor dejó con la abierta a más de uno con su respuesta.

"A mí me están preguntando de distintos países. La pregunta es podría, y yo creo que sí podría. Que va, no sé, porque yo siempre soy el último en enterarme", comentó.

"De verdad, yo soy el último en enterarse de las cosas, no sé si porque dan por hecho, de que, si se da, mi participación está dentro de. (...) O de repente negocian con todos y cuando no hay plata me llaman", manifestó entre risas.