Rebeca Escribens hizo bailar a Federico Salazar: "Te lo dejé listo, Katita"

Durante la última emisión de América Espectáculos , Rebeca Escribens se animó a bailar cuando el programa retornó de la pausa. Sin embargo, la conductora no quiso hacerlo sola, por lo que fue en busca de Federico Salazar .

Los integrantes de la producción del noticiero de América TV no pudieron contener la risa al ver esta improvisada coreografía que se extendió por varios segundos.

"¡Vamos! ¡Vamos, todos arriba! Ya te lo dejé Katita (Katia Condos), te lo he dejado listo ah. No sé para qué, pero te lo he dejado listo. Ya tu ve, es tu negocio pues", manifestó, entre risas, Rebeca Escribens.