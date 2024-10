You: Victoria Pedretti confesó lo difícil que fue enterarse de su condición médica

“Yo tenía seis o siete años cuando me lo dijeron por primera vez. Me dijeron: ‘es posible que nunca puedas leer y escribir bien. Vas a tener una tasa alta de encarcelamiento, consumo de drogas y problemas médicos”, contó.

Asimismo, la artista agregó que el diagnostico tuvo un gran impacto en ella. Sin embargo, agregó que no se dio por vencida ni se dejó afectar por las críticas continuas que tenía en su vida, que le aseguraron que no iba a poder llevar un estilo de vida saludable.

“Miré esta condición que me etiquetaba y me dije a mi misma: ‘no, esa no soy yo’. Tengo DDA, una DDA severa, sea lo que sea que eso signifique y afecta a la forma en la que vivo, en la que pienso, en la que proceso información, o no la proceso. Pero creo que decir que tienes DDA es una etiqueta que le sirve más a quienes te tratan que a las personas que lo padecen”, finalizó.