Said Palao deja 'Esto es guerra' para participar en Campeonato Nacional de Judo

Said Palao está muy entusiasmado porque participará en el Campeonato Nacional de Judo que se realizará el miércoles 8 de diciembre. En este evento, el competidor de Esto es guerra buscará ocupar uno de los tres primeros lugares y así representar al Perú en torneos internacionales.

El último lunes 6 de diciembre, el novio de la modelo Alejandra Baigorria , Said Palao, fue despedido entre aplausos y palabras de elogio por parte de los conductores de EEG y sus compañeros. Y es que tras culminar el programa, el joven combatiente, se dirigió hasta las instalaciones de La Videna para concentrar por el próximo campeonato selectivo , y ocupar uno de los 3 primero lugares y así formar parte de la selección nacional de Judo.

“Voy a participar en el campeonato nacional selectivo para obtener un cupo en la selección nacional. Los tres primeros puestos representarán al Perú el próximo año, donde habrán varios campeonatos internacionales. Yo ya lo hice antes, así que me encantaría volver a defender los colores de mi país”, declaró.

"Es una disciplina que retomé, he representado al Perú en varias oportunidades y he sido campeón nacional, pero lo dejé hace ocho años por trabajo, estudios. Y cuando quise retomar, la pandemia nos fregó a todos, ahora he vuelto y estoy más que feliz.", agregó Saíd.