Yahaira Plasencia no le cierra las puertas del corazón a Pancho Rodríguez

La cantante y bailarina Yahaira Plasencia confesó que su corazón no cierra las puertas al amor. En el programa “América hoy”, la salsera no descartó tener una relación con el ´combatiente´ Pancho Rodríguez , con quien se le vinculo cuando ella estaba en “Esto Es Guerra” (EEG).

Mientras ´Yaha´ hablaba de su participación en “El artista del año”, donde fue sentenciada junto a su colega Cesar Vega, Edson Dávila la puso en aprietos. El popular ´Giselo´ dijo: “¿Por qué no le preguntan qué fue con Pancho?”.

“No tengo que negar absolutamente a nadie, Pancho es mi amigo, es una persona a la cuál quiero mucho, hay un cariño especial, somos amigos, hemos salido muchas veces. No me siento preparada para una relación ahora. Somos muy buenos amigos, lo quiero mucho, lo respeto, es muy complicado tener amigos en este ambiente”, detalló.

Cuando los conductores le insistieron en el tema, Plasencia agregó que el chileno “definitivamente es un chico increíble en todo el sentido de las palabras”. “Somos muy buenos amigos, tenemos un cariño especial, pero no sé qué pueda pasar (…) Ahorita estoy enfocada en mi carrera, pero si se da más adelante, bien”, comentó.

Asimismo, aclaró que Pancho no está detrás de ella, ni ella está persiguiéndolo. “Lo quiero muchísimo, hay un cariño especial. Ayer me llamó, y me dijo: ´Yaha´, hay que dar una vuelta. Fuimos al malecón de Miraflores, salimos muchas veces, solo que en esta oportunidad nos han grabado", finalizó.