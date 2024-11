¿En la dulce espera? Mayra Goñi y la foto de su "pancita" que causó revuelo en redes

La actriz colgó las mencionadas fotos a su cuenta oficial en la nombrada red social y de inmediato se llenó de 'likes' y comentarios de gente felicitándola, sobre todo porque ella misma confirmó el embarazo al escribir: "Me moría por contarles que serán tíos (ojalá nunca me hubiera hecho ese tatuaje)". Lo último en referencia al tatuaje que tiene en la cintura.

No obstante, rápidamente la mayoría de usuarios notó que la foto fue publicada en el Día de los Inocentes y comenzaron a avisarle a los demás que no caigan, que todo se trataba de una broma. "Me la creí", "Feliz Día de los Inocentes", "No caigan es una broma", son algunos de los comentarios que abundan en el post de Mayra Goñi.