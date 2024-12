"Tenso momento" entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz : "Tienes la mente cochina"

"El capitán de los leones", sin dudar, respondió que él lo era ante las risas de la producción. En ese momento Natalie no dudó en decir que era cierto. Sin embargo, las palabras de ex miss Universo no cayó muy bien al conductor de "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

La pareja seguía hablando de los celos y los likes en Instagram, pero se llegó a notar que ambos no estaban de acuerdo en ese tema. "O sea yo puedo meter like normal", fue lo que dijo el ex guerrero. Pero la respuesta de Natalie no se hizo esperar "Tu tienes la mente cochina".