Mon Laferte: 'Tu falta de querer' nació tras una decepción amorosa

“Tengo una canción súper triste... que me pusieron el cuerno. Sí, es verdad, esto es en serio. Me pusieron el cuerno hace como un año. Me dio depresión y me quise suicidar”, se le escucha decir.

Asimismo, la interprete confesó en una entrevista que la canción “Tu falta de querer” la escribió para no volver a sentirse triste: “En este momento ‘depre’ que tenía, de repente tuve como una luz y le digo a mis amigas ‘Ahora voy a hacer una canción súper buena y que me va a ayudar a que se me quite toda esta tristeza’... me fui a la pieza (apartamento) y grabé en el teléfono la melodía”, contó para el medio City Lab.