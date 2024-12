Dorita Orbegoso desaprueba al 'Gato' Cuba: "No me gustan pequeños"

Dorita Orbegoso estuvo de invitada este lunes 17 de enero del 2022 en Mujeres al mando, programa de América TV, y en un momento le tocó hablar del nuevo físico que ha presentado Rodrigo Cuba en este inicio del 2022. No obstante, sus palabras no fueron las más alentadoras para el deportista.

"Bueno, la gran mayoría de futbolistas tiene un cuerpo tonificado y no necesariamente porque vayan al gimnasio. El año pasado hablamos de él, a mí no me gustan los chicos pequeños sino los altos y grandes", indicó la fémina ante la mirada de las conductoras del programa, entre las cuales estaba Melissa Paredes .

Por su parte, Chris Soifer también estuvo invitada y dejó su comentario para el jugador del Sport Boys. "Tiene buen cuerpo y su mirada transmite ternura, pero su cara no me gusta. No me estoy botando, solo estoy diciendo que si le tapamos la cara sí me gusta", señaló.