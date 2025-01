¡Rompe su silencio! Shirley Arica se pronuncia tras vínculos con mafia: "Mancillan mi reputación"

Ante ello, la modelo decidió romper su silencio y se pronunció a través de un comunicado en su red social de Instagram y afirmó que hasta el momento no esta siendo investigada.

A través de su Instagram , la modelo compartió un extenso comunicado y aseguró no conocer a ningún miembro de esa mafia, por lo que pide no manchar su “honor”.

Comunicado de Shirley Arica

"Rechazo categóricamente lo expresado en dichos medios, más aún si no he sido notificada por ninguna autoridad policial fiscal ni judicial… debiendo señalar que adquirí mi vehículo de un concesionario con todas las formalidades de ley".

Asimismo, resaltó que no conoce a ningún miembro de la banda delictiva en mención. "Aclaro que mi persona no conoce a las personas implicadas en la mencionada investigación, por lo que las versiones vertidas no hacen más que mancillar mi imagen pública, mi honor y buena reputación".