Shirley Arica es investigada por presuntos vínculos con organización criminal

Sin embargo, la adquisición no se dio directamente por 'la chica realidad', sino que fue su madre quien se habría acercado a la sede de la concesionaria 'JC Ugarte' para adquirir el vehículo en efectivo, el cual transfirió a su hija el mismo día.

No obstante, para la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), estas transacciones no fueron registradas, por lo que, hasta el momento, el caso se mantiene en etapa de investigación, aunque de comprobarse más indicios, la modelo podría ser intervenida por la Fiscalía.

"Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compré ahí y ya, no sé de quién fue. Hice los trámites con el concesionario, mas no con el dueño del vehículo", se defendió.