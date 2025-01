Gigi Mitre critica a los ‘antivacunas’ al contar lo que sufre por el Covid-19

“El viernes estuve perfecta, pero el sábado me desperté con voz sexy, y yo estaba segura de que tenía Covid-19... Luego tuve tos seca, después fiebre, tomaba paracetamol y seguía con fiebre. Me fui a hacer la prueba de Covid-19 y salí negativa. Y en la noche me seguía sintiendo mal, me fui a hacer la prueba PCR y salí positiva”, confesó.

“A partir de esos (síntomas fuertes), me puse bien, y luego mis síntomas han sido de una gripe y eso es gracias a la vacuna, la vacuna lo es todo. Si estoy aislada es para no contagiar a otros, pero la verdad es que yo me siento como para salir a la calle, pero el protocolo es no contagiar a nadie... No me siento mal y eso es gracias a la vacuna, yo sé que todavía hay un pequeño sector que son reacios a las vacunas, recapaciten... Soy una persona que me cuido bastante y a pesar de eso el Ómicron me agarró y por las vacunas no me fue tan mal”, finalizó.