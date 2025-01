Magaly Medina: "Yo triunfé en la tele' siendo fea, y eso es un mérito"

Todo inició cuando uno de sus seguidores indicó que tenía talento para las críticas. "Hay que tener talento para eso, no es fácil, porque a ti te critican peor. Hay que tener agallas y una coraza de aluminio para resistir la crítica de la gente, porque todo el mundo quiere que hagas lo que ellos quieren", empezó la conductora.

"Si ustedes ven mis primeros programas, verán que no tenía quien me hiciera el pelo o me maquillara. Era una desgracia andante. Y, sin embargo, pude calar en la TV como un producto que la gente veía sin fijarse en mi nariz, pelo o vestuario", indicó.