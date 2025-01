Magaly cuestiona pedida de mano de Deyvis a Cassandra: “Me parece puro show”

“Yo creo que el compromiso no es en tu mundo, luego en el mío, luego en el de tu papá o de tu mamá. El compromiso matrimonial cuando un hombre le pide casarse a una mujer es entre el hombre y la mujer. Lo haces público si quieres o no, pero no le estás pidiendo matrimonio en todos sus círculos sociales”, comentó la presentadora de televisión.