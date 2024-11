Renzo Shuller deja abierta la posibilidad de conducir 'Esto Es Guerra'

“Con total honestidad, mi contrato es hasta el 7 de mayo, luego de eso no sé qué va a pasar con mi vida, pero mientras tanto me sigo divirtiendo en ‘Perú tiene talento’”, respondió. Cabe precisar que en el canal 2, Renzo Shuller comparte pantalla con Mathías Brivio, quien estuvo en 'EEG' con Gian Piero Diaz.

“Por respeto a la amistad de tantos años, el cariño. El cariño sigue ahí. No es un tema del cual me guste hablar aquí o en otro lado. Es un tema que con el tiempo se pueda solucionar y ese es mi deseo. ¿Cuándo? No lo sé, pero el tiempo finalmente lo decide”, sostuvo.