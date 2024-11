Excompañero de producción desmiente versión de Martín Arredondo: "Mónica no lo invitó al cine"

Asimismo, señaló que, a pesar que no tiene pruebas de que Arredondo acosó a Mónica Cabrejos , le consta que no es una buena persona, ni un buen líder.

"No sé si sea un acosador. No me consta. Pero lo que me queda claro es que es un mal líder, un mal amigo y una mala persona", finalizó.

"(Aldo Miyashiro) Me dijo que le preguntó a Martín Arredondo el motivo (de que no estuviera) y este le respondió que ya no me quería porque yo ya no trabajaba igual, que tenía problemas con mi cuerpo, que olía mal, que iba a trabajar en un estado que parecía drogado o ebrio", finalizó.