Mónica Cabrejos revela que sufrió abuso sexual por parte de un exfutbolista

La conductora de 'Al sexto día', Mónica Cabrejos se presentó en el programa de Beto Ortiz, el último viernes 25 de marzo, y señaló haber vivido una tragedia el día de su cumpleaños número 45 durante la pandemia de la COVID-19.

Después de callar por más de un año y dos meses, la conductora y abogada, reveló que fue víctima de abuso sexual en plena pandemia por un amigo de su expareja: "Abusó sexualmente y me dopó", indicó Cabrejos.

Declaraciones de Mónica Cabrejos sobre abuso sexual

"Una persona que yo conozco hace más de 24 años, que era amigo de un exenamorado cuando tenía 21 años, me invitó a pasar mi cumpleaños a una casa en Asia". Y como una mujer adulta le dije: "Aceptarte la invitación no es sinónimo que voy acostarme contigo". Llegamos a la casa, nos dimos un beso y no me sentí con las ganas para continuar con la situación", inició revelando la conductora de 'Al sexto día'.

"La única manera de sanar es decirlo, independientemente, de si me creen o no. Desde que me pasó he recibido dudas y cuestionamientos si yo tenía la responsabilidad que si lo provoqué o si estoy segura que ocurrió, como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó", indicó Cabrejos en el programa de Beto Ortiz.

"Probar un abuso sexual en una mujer adulta es lo más difícil, no basta con que yo lo diga. 'Viola fácil' es una droga que no deja rastro, se metaboliza en menos de 12 horas, es decir, que cuando te despiertas de la violación ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo", añadió la conductora.

Además, detalló que la persona le lleva 10 años, es un personaje público, periodista deportivo, ha sido futbolista y ligado al modelaje. "El tema es que confié, creía que lo conocía", finalizó.

Asimismo, la abogada indicó que este terrible episodio se encuentra en su libro 'Mujer pública', y narra todo lo que vivió a manos de una persona de su total confianza.

Canales de ayuda ante la violencia contra la mujer

En caso de sufrir algún tipo de violencia o presenciar actos en contra de la mujer, se recomienda tomar acción y comunicarse con el Ministerio de la Mujer a través de sus canales oficiales.