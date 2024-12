'Peluchin' y Gigi asistieron a marcha en el centro de Lima con ollas - VIDEO

"'Peluchin' y Gigi apoyando a la vacancia Castillo", se lee en la descripción del video con más de 263 mil reproducciones y 13 mil 'me gusta' desde su publicación.

'Peluchin' y Gigi no son los únicos que se pronunciaron sobre el Gobierno de Pedro Castillo, la cantante salsera Daniela Darcourt también criticó las medidas tomadas durante el paro de transportistas y llamó a la unión de los partidos políticos.

"05/04/1992 - 05/04/2022. No repitamos ninguna historia. Hoy no hay partido, ni derecha ni izquierda, hoy todos somos Perú. El odio, la desinformación y la poca empatía por intentar darles historia a nuestros pueblos trajo a este hombre al Gobierno... No es momento de buscar culpables, es momento de actuar y de ponernos todos la camiseta para buscar justicia y libertar", precisó.