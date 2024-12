El 'Tanque' Arias obligado a cocinar por culpa del toque de queda - VIDEO

Este martes 5 de abril hubo un toque de queda desde las 02.00 a. m. hasta las 5.00 p. m., por lo que millones de peruanos en Lima y Callao no pudieron salir de casa y ello tuvo consecuencias. Una de las personas afectadas fue Jesús 'El Tanque' Arias, conocido narrador deportivo, debido a que no pudo pedir delivery y no le quedó otra opción más que cocinar para ver la Champions League.