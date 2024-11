Marchas en Lima HOY: sigue EN VIVO los enfrentamientos en los exteriores del Congreso

Tras las múltiples marchas en Lima, el presidente de la Repúblcia se manifiesta ante el avance de protestantes al hemiciclo:

"Hay un proyecto de ley en el Congreso que no habla del cierre del Congreso ni de la vacancia presidencia (...) Las medidas que se han tomado la noche de ayer no es nada contra el pueblo, es para salvaguardar a nuestros compatriotas", menciona el mandatario peruanoe, al lado de la presidente del Congreso Maricarmen Alva.

"Acá están los ministerio para que se trabaje y haya una salida legal", continuo Pedro Castillo en su breve mensaje tras decretar el nuevo toque de queda.

[05.04.22 5:03 p.m.] Castillo: Me sorprende que no se revisen los proyectos de ley que enviamos. Por mi cabeza no pasa que el Congreso es obstruccionista.