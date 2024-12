Arnold Schwarzenegger, protagonista de "Jingle All the Way" de 1996, anunció HOY, martes 17 de diciembre, el inicio del rodaje de "The Man With the Bag", una producción de Amazon MGM Studios, junto a su compañero Alan Ritchson, conocido por su papel en "Reacher" y "Fast X". ¿Qué imagen compartió el actor internacional y por qué causó furor en las redes sociales?