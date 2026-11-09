Chola Chabuca imparable en el rating con el Reventonazo y Paradero de la risa

Con 35 años de trayectoria artística, la Chola Chabuca sigue imparable en las cifras del rating, pues el fin de semana volvió a consagrarse como la figura más vista de la televisión con 'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo', que tuvieron 11.7 y 10.9 puntos respectivamente.

Chola Chabuca lidera el rating con el Reventonazo y Paradero de la risa

Una vez más debo de agradecer a las millones de personas que nos brindan su respaldo los sábados por la noche y se divierten con El paradero de la risa y El reventonazo de la Chola. Son propuestas de mucho humor, música y reconocimiento a las grandes figuras de la cultura popular, comentó la Chola Chabuca.

Chola Chabuca lidera el rating con el Reventonazo y Paradero de la risa.

Este último sábado, 'El paradero de la risa' fue líder con 11.7 puntos de rating, y El reventonazo de la Chola alcanzó los 10.9 puntos de rating , siendo la dupla ganadora en la programación de América Televisión. Luego, se ubicó el programa 'Yo soy' con 4.8 puntos, 'JB Noticias' con 2.7 puntos y 'El show de Edwin' con apenas 1 punto de rating.

"El éxito que semana a semana alcanzamos es compartido con el enorme talento que hay en el elenco actoral, de producción y técnicos que estamos comprometidos para superarnos siempre. No miramos la competencia sino que siempre buscamos entregar al más y mucho mejor cada sábado. Todos nosotros salimos a la calle y nos sentimos orgullosos por el cariño de la gente", añadió la Chola Chabuca.

El Reventonazo presentó programa especial

El último sábado, el Reventonazo, que acaba de cumplir 19 años al aire, tuvo un programa especial junto a los hermanos Elmer, Andy y Chtristian Yaipén para rendirle un homenaje a su padre Elmer, el recordado 'Faraón de la cumbia', al cumplirse un aniversario más de su partida y contar los detalles del show 'Elmer Vive 2026', que se realizó el domingo en su natal Monsefú.