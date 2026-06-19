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Chola Chabuca arrasa y se consolida como la reina del entretenimiento sabatino

El programa 'Reventonazo de la Chola' se mantiene como líder de audiencia, alcanza 11,2 puntos y supera a competidores como 'Me caigo de risa', que logró 3,2.

Redacción Líbero Tendencias
Chola Chabuca se consolida como líder del entretemiento sabatino
Chola Chabuca se consolida como líder del entretemiento sabatino
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La Chola Chabuca aseguró sentirse muy satisfecha por el éxito de 'Reventonazo de la Chola', que se mantiene como líder en su franja al superar los dos dígitos de audiencia. El último sábado registró 11,2 puntos y dejó atrás, con amplia ventaja, a sus competidores.

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"Estoy muy feliz por el respaldo que el público sigue entregando al Reventonazo y nos convierte en el programa de entretenimiento más visto los fines de semana. Esta semana tuvimos a Carlos Villagrán, el querido Kiko, que anunció que viene al Perú y la gente se ha divertido en sus casas disfrutándolo", señaló la Chola Chabuca.

Durante la emisión del sábado, 'Reventonazo de la Chola' encabezó su horario con 11,2 puntos de rating, mientras que el espacio internacional 'Me caigo de risa', de Latina, obtuvo 3,2. A su vez, la final de 'Granja Vip' marcó 4,3 puntos y 'JB Noticias' llegó solo a 2,9. En contraste, el estreno de Edson Dávila con 'Edson pa que más' consiguió 8,1 puntos de rating.

"También quiero felicitar a Edson Dávila, me pone contento que haya tenido un buen debut en pantallas y que le siga yendo superbién. Seguiremos siendo una mancuerna los sábados para ser los engreídos del público, celebro su éxito", añadió la Chola Chabuca.

Por otro lado, la Chola Chabuca anunció que el próximo 16 de julio abrirá las puertas de su circo con el espectáculo 'Un principito en el circo de la Chola Chabuca', con la presencia del recordado Edgar Vivar.

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