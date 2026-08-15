Chola Chabuca imbatible en el rating con el Reventonazo.

La Chola Chabuca sonríe de oreja a oreja pues estuvo imbatible el fin de semana con el Reventonazo, pues fue el programa más visto en Lima de la televisión nacional y además, se lució con su talento en la parodia 'Chola sin money'.

Chola Chabuca sigue liderando el rating con el Reventonazo

'El Reventonazo de la Chola', programa de entretenimiento de América Televisión se posicionó una vez en el primer lugar de la sintonía del fin de semana con 9 puntos de rating, superando ampliamente a la competencia como 'Yo soy' con 6,3 puntos y 'JB Noticias' que apenas hizo 3,8 puntos. En tanto, 'Chapa tu money' tuvo 7,2 puntos y el dominical 'Cuarto Poder' que lideró el domingo hizo 8,5 puntos de rating.

Chola Chabuca sigue liderando el rating con el Reventonazo.

"Una vez más debo agradecer al público por el respaldo con su sintonía, y nos confirma que estamos haciendo las cosas bien, entregando un programa que puedan disfrutar las familias peruanas cada sábado. Esto nos llena de orgullo y de mucha responsabilidad porque nos queremos superar cada semana", comentó la Chola Chabuca respecto al primer lugar en el rating.

En el programa del último sábado, el Reventonazo de la Chola tuvo a los actores protagonistas de la novela 'Señora del destino', realizada por Del Barrio Producciones y que se ha posicionado como líder en su horario. Igualmente, estuvo la orquesta Mallanep.

Chola Chabuca brinda apoyo a Naldy Saldaña

La Chola Chabuca respaldó a la cantante Naldy Saldaña tras las denuncias por acoso y hostigamiento que realizó en los últimos días, y espera que haya justicia por lo sucedido.

"Hoy quisiéramos hacer solo un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento derive en un acto de justicia para con ella y de empoderamiento para otros y otras que se hayan visto afectados por situaciones similares en cualquier ámbito de la vida", comentó la figura de América Televisión.